Акушерско-реанимационный корпус возведут для Братского перинатального центра

Акушерско-реанимационный корпус построят для Братского перинатального центра. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, проектно-сметная документация уже получила положительное заключение.
— Предварительно на строительство уйдет 2,7 миллиарда рублей. Сейчас пытаемся войти в программу для дальнейшего финансирования. Сроки реализации объекта зависят от выделения денег из федерального бюджета, — поделился министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
В планах сделать корпус на шесть отдельных родовых, появится три операционных зала. Помимо этого подрядчик оборудует отделение анестезиологии-реаниматологии и отделение реанимации для новорожденных.
Новый корпус создадут для оказания экстренной и плановой помощи женщинам в период родов. Врачи будут принимать новорожденных из Братска, района и прикрепленных северных территорий.
В блоках перинатального центра в 2023 начали капитальный ремонт. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Кстати, по поручению губернатора Игоря Кобзева в блоках А и Б Братского перинатального центра в 2023 начали капитальный ремонт, на это выделили около 230 миллионов. Подрядчик закончит в декабре 2025. В это время медпомощь нуждающимся оказывают в других помещениях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что майнинг хотят запретить в осеннее-зимний отопительный период в Иркутской области.