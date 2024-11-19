Акушерско-реанимационный корпус возведут для Братского перинатального центра

Кстати, по поручению губернатора Игоря Кобзева в блоках А и Б Братского перинатального центра в 2023 начали капитальный ремонт, на это выделили около 230 миллионов. Подрядчик закончит в декабре 2025. В это время медпомощь нуждающимся оказывают в других помещениях.