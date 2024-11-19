Беглов: старейший Трамвайный парк № 1 переместят во Фрунзенский район

Был утверждён проект планировки с проектами межевания территорий. Принято решение о развитии территории на юге Фрунзенского района, расположенной между Волковским каналом, полосами отчуждения Октябрьской железной дороги и проектируемыми улицами.
В этом месте планируется разместить трамвайный парк № 1. Также здесь будет построен ледовый стадион для занятий конькобежным спортом и хоккеем. Для обеспечения транспортной доступности между объектами будут проложены новые улицы и проезды.
«Крупные проекты модернизации транспортной инфраструктуры города — часть нашей программы “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. Ленинградский- петербургский трамвай — один из символов Северной столицы. Трамвайный парк № 1 — старейший в городе. Многие ленинградцы по традиции называют его Коняшинским*. В этом году он отметил юбилей — 115 лет. Сегодня инициируем проект, который переведёт его на инновационные рельсы. Территория на Московском проспекте не позволяет это сделать. После переноса в Купчино парк сможет обслуживать и выпускать на линию 109 единиц подвижного состава. Это на 20 больше, чем сейчас».
В модернизированном трамвайном парке будут использоваться, обслуживаться и ремонтироваться многоосные, низкопольные, разносекционные трамвайные вагоны. Одной из ключевых особенностей парка станет возможность проведения полного цикла планово-предупредительных ремонтных работ для подвижного состава нового поколения.
В депо будет установлено новое технологическое оборудование, в основном российского производства. Оно отличается высокой надёжностью, производительностью и длительным сроком службы.
С момента своего основания в 1875 году депо располагалось у Московской заставы по адресу Московский проспект, 83. Переезд в новый район, Фрунзенский, будет способствовать развитию всей городской трамвайной системы и минимизирует непроизводительные пробеги от места выпуска до начала маршрутов.
В настоящее время парк обслуживает семь маршрутов в четырёх районах: Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном. Ежедневно услугами парка пользуются около 70 тысяч человек, а ежегодно — более 18 миллионов человек.