Беглов: старейший Трамвайный парк № 1 переместят во Фрунзенский район

«Крупные проекты модернизации транспортной инфраструктуры города — часть нашей программы “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. Ленинградский- петербургский трамвай — один из символов Северной столицы. Трамвайный парк № 1 — старейший в городе. Многие ленинградцы по традиции называют его Коняшинским*. В этом году он отметил юбилей — 115 лет. Сегодня инициируем проект, который переведёт его на инновационные рельсы. Территория на Московском проспекте не позволяет это сделать. После переноса в Купчино парк сможет обслуживать и выпускать на линию 109 единиц подвижного состава. Это на 20 больше, чем сейчас».