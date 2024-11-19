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Лукашенко заявил, что главы районов не несут той нагрузки, которую должны

Лукашенко раскритиковал глав районов за слабую нагрузку на них.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что председатели райисполкомов не несут той нагрузки, которую должны нести главы районов, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Александр Лукашенко напомнил, что ранее он не раз говорил о том, что в Беларуси председатели райисполкомов задействованы не так эффективно, как это должно быть.

— Они не несут той нагрузки, которую должны нести председатели райисполкомов, — уверен он.

Белорусский президент заметил, что в этом плане критерием является поручение для всех регионов, которое оформлено как план развития по типу «Один район — один проект». Он заметил, что в отношении данного поручения не все на местах действуют эффективно.

— Это эффективность нашей власти, начиная от президента и заканчивая губернаторами. Но к этому вопросу мы вернемся, — предупредил глава республики.

Еще Александр Лукашенко пообещал новый стратегический документ для белорусских властей.

И также президент Беларуси сказал, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур.