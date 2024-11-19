Лукашенко пообещал новый стратегический документ для белорусских властей

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для белорусских властей следует подготовить новый стратегический документ, который был бы словно настольная книга, сообщает пресс-служба президента.
Так, Александр Лукашенко пояснил, что юристы констатировали, что на данный момент в Беларуси нет нормативно-правового акта, четко расписывающего то, чем должен заниматься председатель райисполкома.
— А если есть, этого недостаточно, — указал он.
Поэтому чиновникам на заседании президиума Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко предложил принять такое решение. И пояснил, что если председатели областных, городских и районных исполкомов будут работать нормально, то и государство будет в порядке. Здесь же он проанонсировал обсуждение этого стратегического документа для белорусских властей.
— Поэтому мы этот стратегически важный документ обсудим, — подчеркнул президент.
А далее Александр Лукашенко сказал, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур.
Кроме того, белорусский президент сказал, что главы районов не несут той нагрузки, которую должны.
Ранее мы писали, что 19 ноября президент проведет в Минске заседание президиума ВНС.
Между тем Турция первая купила белорусский лен через Белорусскую товарную биржу.