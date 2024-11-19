Лукашенко пообещал новый стратегический документ для белорусских властей

Поэтому чиновникам на заседании президиума Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко предложил принять такое решение. И пояснил, что если председатели областных, городских и районных исполкомов будут работать нормально, то и государство будет в порядке. Здесь же он проанонсировал обсуждение этого стратегического документа для белорусских властей.