Намотало на ремень двигателя: уфимские спасатели пришли на помощь попавшему в беду коту

Вчера днем, 19 ноября, в Уфе спасатели пришли на помощь попавшему в беду коту. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Сотрудников экстренной службы вызвал мужчина, который нашел животное под капотом своего Nissan Juke. Тот, по всей видимости, забрался туда погреться, но его намотало на ремень, когда машина завелась. Водитель, услышал мяуканье и попытался вытащить пушистого, но он вел себя очень агрессивно.
Специалисты поисково-спасательного отряда УГЗ перерезали ремень и освободили бедолагу. На «операцию» ушло примерно 15 секунд. Кот сразу после спасения убежал.
— Спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, но в приоритете у них вызовы, где есть угроза безопасности людей, — напомнили в УГЗ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.