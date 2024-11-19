Намотало на ремень двигателя: уфимские спасатели пришли на помощь попавшему в беду коту

Сотрудников экстренной службы вызвал мужчина, который нашел животное под капотом своего Nissan Juke. Тот, по всей видимости, забрался туда погреться, но его намотало на ремень, когда машина завелась. Водитель, услышал мяуканье и попытался вытащить пушистого, но он вел себя очень агрессивно.