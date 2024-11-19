Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт Московского шоссе может сорваться из-за денег

Завершение ремонта участка дороги от Сормовского поворота до Московского вокзала, который идет уже 2 месяца может быть сорвано.

В администрации Нижнего Новгорода пояснили, что на окончание работ нет денег.

Сейчас на участке полностью снят асфальт, при этом нового асфальтирования не ведется. Об этом написали жители в комментариях к посту главы города Юрия Шалабаева.

В городской администрации пояснили, что «Асфальтировка участка дорожного полотна не будет производиться, так как нет средств на указанные цели».

Ранее мы рассказывали о том, что МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» объявило начальную стоимость проектирования и строительства дороги по дамбе Гребного канала — 325.8 миллионов рублей.

строительство