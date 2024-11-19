Ремонт Московского шоссе может сорваться из-за денег

Ранее мы рассказывали о том, что МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» объявило начальную стоимость проектирования и строительства дороги по дамбе Гребного канала — 325.8 миллионов рублей.