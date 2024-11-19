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Таможня сказала, могут ли белорусы ввезти из-за границы пиротехнику на Новый год

Белорусам ответили о возможности привезти пиротехнику из-за границы на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете рассказали, могут ли белорусы из-за границы привезти фейерверки, петарды и другую пиротехнику к Новому году, сообщает БелТА.

Так, в ГТК сказали, что физическим лицам запрещено ввозить в Беларусь пиротехнику, как товары для личного пользования.

— С 6 октября продукцию данной категории включили в перечень, определяющий позиции, которые не относятся к товарам для личного пользования, — прокомментировали в таможне.

Однако в ГТК напомнили, что этим же документом к товарам для личного пользования отнесли некоторые машины и механизмы. Например, сейчас можно ввозить снегоочистители, газонокосилки, садовые бытовые измельчители, точильные станки.

Между тем Турция первая купила белорусский лен через Белорусскую товарную биржу.

Еще базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года.