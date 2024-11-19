В Ростове работодатель задолжал сотрудникам 13,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 19 ноября.
Согласно опубликованной информации, работодатель в сфере торговли сельхозпродукцией на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам. Без выплат остались 48 человек. Так, он задолжал порядка 13,4 млн рублей. В отношении него возбудили дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
— Вопрос погашения задолженности по заработной плате на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в следственном изоляторе оставили бывшую замминистра спорта Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 19 ноября. Отметим, дело бывшей чиновницы слушается в Ленинском районном суде города.