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В Ростове работодатель задолжал сотрудникам 13,4 млн рублей

В Ростове завели дело на работодателя, который не выплачивал зарплату сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 19 ноября.

Согласно опубликованной информации, работодатель в сфере торговли сельхозпродукцией на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам. Без выплат остались 48 человек. Так, он задолжал порядка 13,4 млн рублей. В отношении него возбудили дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

— Вопрос погашения задолженности по заработной плате на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в следственном изоляторе оставили бывшую замминистра спорта Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 19 ноября. Отметим, дело бывшей чиновницы слушается в Ленинском районном суде города.