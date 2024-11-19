В Ростове работодатель задолжал сотрудникам 13,4 млн рублей

Согласно опубликованной информации, работодатель в сфере торговли сельхозпродукцией на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам. Без выплат остались 48 человек. Так, он задолжал порядка 13,4 млн рублей. В отношении него возбудили дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».