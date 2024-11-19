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В Уфе улицу Пугачёва достроят в 2025 году

Реконструкция улицы Пугачёва в рамках проекта «Южные ворота Уфы» будет завершена в 2025 году. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на полях форума «Транспортная неделя».

Источник: Башинформ

По его словам, сроки затянулись из-за двух собственников, не пожелавших «мирно расселиться. Но этот вопрос решён, сейчас площадка готовится и в следующем году объект будет завершён».

Приоритетными транспортными проектами уфимский градоначальник назвал ремонт старого Затонского моста, ремонт арочного моста на Южном въезде, строительство новых мостов в створе ул. Интернациональной и моста Дёма — Нижегородка. Сегодня стало известно, что последним проектом займётся дочерняя компания ГК «Ростех» — АО УК «Инфратех концессии».

«Мы должны думать на 20−30 лет вперёд. Уфа активно развивается — высокий миграционный прирост, строится много жилья, становится больше автомобилей. Поэтому вопрос каждого моста для нас архиважен», — сказал мэр.