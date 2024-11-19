В Омской области опять подскочила заболеваемость коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,37 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
Относительно Омской области федеральный оперштаб сообщает о резком скачке заболеваемости.
По информации федерального оперштаба, с 11 по 17 ноября 2024 года в Омской области выявлено 198 новых случаев коронавируса количество госпитализаций — 28.
Напомним, что неделей ранее заявлялось о 158 эпизодах коронавируса в Омской области, количество госпитализаций составляло 10.