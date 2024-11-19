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В Омской области опять подскочила заболеваемость коронавирусом

Во вторник, 19 ноября 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 11 по 17 ноября 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,37 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

Относительно Омской области федеральный оперштаб сообщает о резком скачке заболеваемости.

По информации федерального оперштаба, с 11 по 17 ноября 2024 года в Омской области выявлено 198 новых случаев коронавируса количество госпитализаций — 28.

Напомним, что неделей ранее заявлялось о 158 эпизодах коронавируса в Омской области, количество госпитализаций составляло 10.

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