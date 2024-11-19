Росатом и университет «Сириус» будут готовить специалистов в области ядерной медицины

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Техническая академия Росатома и университет «Сириус» (федеральная территория Сириус, Краснодарский край) будут совместно готовить специалистов в области ядерной медицины. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, сообщает пресс-служба Технической академии.
«Для развития ядерной медицины в России Научно-технологический университет “Сириус” и Техническая академия Росатома запускают масштабный образовательный проект “Школа по ядерной медицине”. Он объединит в Сириусе ведущие медицинские, научные и образовательные центры, работающие в области ядерной медицины, онкологии, кардиологии, медицинских изотопов, разработки и производства радиофармацевтических лекарственных препаратов», — говорится в сообщении. Запуск проекта «Школа по ядерной медицине» планируется в 2025 году.
В рамках школы будут разработаны программы дополнительного образования для молодых специалистов, работающих в области ядерной медицины и смежных областях. Программы планируется проводить по нескольким направлениям: повышение квалификации медицинских химиков, радиохимиков и радиофармацевтов, медицинских физиков, подготовка кадров в области радионуклидной диагностики и терапии, фармацевтической регуляторики, повышение осведомленности врачей о новых разработках и методах лечения заболеваний. Стартовым событием школы станет конференция по ядерной медицине, запланированная на январь 2025 года. В мероприятии примут участие 50 ведущих специалистов по ядерной медицине России. Эксперты обсудят перспективы подготовки специалистов и составят дорожную карту реализации проекта «Школа по ядерной медицине» в Сириусе.
Также соглашение предусматривает участие экспертов Технической академии в передовых программах магистратуры университета «Сириус» «Прикладная робототехника» и «Математическая робототехника и искусственный интеллект», организацию совместных научно-образовательных лабораторий и участие в научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы» для школьников с проектом в области ядерной медицины.
НТУ «Сириус».
Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В университете успешно реализуются программы магистратуры и аспирантуры для подготовки кадров для российской наукоемкой индустрии. С сентября 2024 года здесь стартовал первый в России ИТ-специалитет для одаренных выпускников 9 и 10 классов. В университете работает один из самых масштабных в России лабораторных комплексов в области наук о жизни. Его площадь более 9 000 кв. м. Ведутся работы по созданию второй очереди, благодаря чему лабкомплекс увеличится на 7 000 кв. м. В его состав войдут еще более 100 лабораторий, а также появится собственный центр доклинических исследований.
Техническая академия Росатома.
АНО ДПО «Техническая академия Росатома» — современная площадка для повышения квалификации и обмена опытом специалистов атомной отрасли как из России, так и из-за рубежа. Академия осуществляет профессиональную переподготовку руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестацию персонала. Является центром сотрудничества МАГАТЭ в сфере управления знаниями и развития человеческих ресурсов в пяти областях: ядерная энергетика, физическая ядерная безопасность, ядерная наука и неэнергетические применения, малые модульные реакторы, ядерная медицина и радиофармацевтика.