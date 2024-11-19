Росатом и университет «Сириус» будут готовить специалистов в области ядерной медицины

Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В университете успешно реализуются программы магистратуры и аспирантуры для подготовки кадров для российской наукоемкой индустрии. С сентября 2024 года здесь стартовал первый в России ИТ-специалитет для одаренных выпускников 9 и 10 классов. В университете работает один из самых масштабных в России лабораторных комплексов в области наук о жизни. Его площадь более 9 000 кв. м. Ведутся работы по созданию второй очереди, благодаря чему лабкомплекс увеличится на 7 000 кв. м. В его состав войдут еще более 100 лабораторий, а также появится собственный центр доклинических исследований.