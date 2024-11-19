Создана первая в РФ система для поиска налоговых ошибок

«Это первая подобная разработка в России, которая предназначена не только для бизнеса, но и для государства. Она полезна для налоговой службы, так как дает возможность выявления ошибок начисления налогов и теневых сделок предприятий, незаконной оптимизации и минимизации налоговых поступлений», — сказала собеседница агентства.