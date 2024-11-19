Создана первая в РФ система для поиска налоговых ошибок

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Первую в России систему, которая позволяет пользователю без специальных навыков, находить налоговые ошибки, теневые сделки и примеры незаконной налоговой оптимизации в работе компаний, создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом ТАСС сообщила разработчик, старший преподаватель кафедры «Современные образовательные технологии» вуза Ольга Анненкова.
«Это первая подобная разработка в России, которая предназначена не только для бизнеса, но и для государства. Она полезна для налоговой службы, так как дает возможность выявления ошибок начисления налогов и теневых сделок предприятий, незаконной оптимизации и минимизации налоговых поступлений», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, система включает в себя перечень проверяемых налогов, этапы проведения проверки в разрезе каждого отдельного налога, пошаговую инструкцию со ссылками на законодательные нормы, алгоритмы решения сложных вопросов, возникающие в процессе проверки, перечень и описание налоговых рисков, а также рекомендации по их выявлению и предупреждению.
«Пользователю достаточно пройти пошаговый опросник-тест. Система сама проведет анализ экономического вида деятельности клиента и проведенных операций, проверит правильность начисления налогов и выявит налоговые риски, ошибки и предотвратит их. Способ подачи материала достаточно прост, так как задача была сделать методику доступной и для обычного пользователя без специальных навыков», — отметила преподаватель.
Анненкова добавила, что такие пользователи как директор предприятия, индивидуальный предприниматель с помощью методики могут правильно рассчитать свою налоговую базу. Разработка успешно апробирована, она может получить интерфейс веб-сайта или мобильного приложения, но для этого нужна помощь программистов.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».