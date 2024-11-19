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Из одного уфимского микрорайона в другой планируют построить мост

В Уфе микрорайоны Дема и Нижегородка соединят мостом.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 ноября, в Москве на площадке XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии» (входит в Госкорпорацию Ростех) Андреем Шишкиным.

Стороны обсудили реализацию проектов в области транспортной инфраструктуры на условиях концессий. В частности, речь шла о строительстве моста через реку Белую в створе улицы Революционной в Уфе.

В администрации главы республики отмечают, что этот проект являет собой первый этап реализации транспортной магистрали, которая должна соединить район Забелья и центр Уфы.

Хабиров выразил большую заинтересованность в постройке моста, который свяжет левобережье Белой с улично-дорожной сетью уфимской Нижегородки. Шишкин отметил, что «Инфратех Концессии» взяла проект в работу.

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