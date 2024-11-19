Звезда «Интернов» Вадим Демчог признался, что ему неинтересно сниматься в кино

— Под измененные сознания подходит все, что выходит за пределы ролевой самоидентификации. Простой пример: вы пришли в театр и смотрите на сцену. На сцене появляется герой. Потом выходит другой герой, и между ними происходит конфликт. Оба они — находятся в поле нормального состояния сознания. А ~необычное состояние сознания возникает, когда мы обнаруживаем кого-то, кто играет эти роли, то есть видим актера за динамикой действия~. Так и в жизни. Иногда, чаще всего в экстремальных ситуациях, мы обнаруживаем это в себе. Когда в приливе ревности, гордости, зависти мы вдруг обнаруживаем: «Черт возьми, как грандиозно я сейчас играю эту вспышку гнева!» В этот момент наше сознание шире, чем обычное ролевое. И если мы знакомимся со всей палитрой возможностей играющего сознания, то рано или поздно обнаружим зрителя, сидящего в зале и смотрящего на то, как гениальный актер играет всю россыпь ролевых состояний. Это простая триединая модель: то, что смотрит зритель, то, что играет актер, и то, в кого играют, его роль.