В мэрии Калининграда назвали новую дату готовности Макс-Ашманн-парка

В администрации Калининграда назвали новую дату готовности Макс-Ашманн-парка. Её назвала глава горадминистрации Елена Дятлова во время встречи с журналистами после оперативного совещания во вторник, 19 ноября.
Перед тем, как перейти к конкретике, глава назвала парк «сериалом», который никак не закончится, и даже пошутила, что с журналистами, когда акты выполненных работ будут закрыты, будет нечего обсуждать.
«Мы наконец-то подписали технические условия и подрядчик будет осуществлять оставшийся монтаж в виде камер. На вопрос “когда же появится свет?” есть дата, которую мы видим реалистичной. До 15 декабря текущего года».
Далее, по словам чиновницы, последует «финансовое наказание» подрядчика.
«Сумма штрафных санкций сейчас приближается к 5,5 млн рублей. Каждый день просрочки — это увеличение штрафных санкций. При окончательном расчёте, при подписании акта выполненных работ, эта сумма будет вычтена из расчёта с подрядной организацией, — добавила она. — Это история публичная, есть сайт закупок, там вывешиваются акты выполненных работ, вывешиваются суммы окончательных расчётов. Собственно, мои слова, можно будет перепроверить каждому жителю города».
В конце августа этого года руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принимать выполненные работы в парке в середине сентября. Обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Как пояснили в мэрии города, на объект в качестве субподрядчика вышла компания «Мосинжиниринг».
Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.
В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».