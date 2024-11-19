В мэрии Калининграда назвали новую дату готовности Макс-Ашманн-парка

«Сумма штрафных санкций сейчас приближается к 5,5 млн рублей. Каждый день просрочки — это увеличение штрафных санкций. При окончательном расчёте, при подписании акта выполненных работ, эта сумма будет вычтена из расчёта с подрядной организацией, — добавила она. — Это история публичная, есть сайт закупок, там вывешиваются акты выполненных работ, вывешиваются суммы окончательных расчётов. Собственно, мои слова, можно будет перепроверить каждому жителю города».