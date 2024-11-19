84 волгоградца за неделю заразились опасным вирусом

За минувшую неделю, с 11 по 17 ноября, сразу 84 жителя Волгоградской области заболели COVID-19. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе по региону, показатели немного снизились, но все равно остаются на высоком уровне. За этот период врачи вылечили 104 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.