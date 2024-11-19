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84 волгоградца за неделю заразились опасным вирусом

В Волгоградской области 84 жителя заболели коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю, с 11 по 17 ноября, сразу 84 жителя Волгоградской области заболели COVID-19. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе по региону, показатели немного снизились, но все равно остаются на высоком уровне. За этот период врачи вылечили 104 пациента. Летальных случаев не зарегистрировано.

Коронавирус — смертельно опасное заболевание, поэтому важно при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, также можно сделать прививку от ковида. Также волгоградцы продолжают вакцинироваться от гриппа. На фоне похолодания в регионе выросло число заболевших ОРВИ на 8%.

коронавирус