Госпогранкомитет заявил, что Литва пропускает по договоренности только автобусы

В частности, по словам начальника отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Александра Бортновского, литовская сторона продолжает нарушать договоренности по пропуску транспортных средств. Пограничник рассказал, что среднесуточная расчетная пропускная способность в «Каменном Логе» составляет 5000 физлиц и 2060 транспортных средств, а фактическая — 4500 человек и 1000 транспорта в сутки. При этом белорусская сторона указала на несоблюдение Литвой договоренностей по порядку пропуска транспортных средств как на выезд, так и на въезд в Беларусь.