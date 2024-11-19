Госпогранкомитет заявил, что Литва пропускает по договоренности только автобусы

В Государственном пограничном комитете сообщили, что Литва не выполняет договоренности по пропуску легковых и грузовых автомобилей, пропуская нормативно только автобусы, сообщает БелТА.
В частности, по словам начальника отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Александра Бортновского, литовская сторона продолжает нарушать договоренности по пропуску транспортных средств. Пограничник рассказал, что среднесуточная расчетная пропускная способность в «Каменном Логе» составляет 5000 физлиц и 2060 транспортных средств, а фактическая — 4500 человек и 1000 транспорта в сутки. При этом белорусская сторона указала на несоблюдение Литвой договоренностей по порядку пропуска транспортных средств как на выезд, так и на въезд в Беларусь.
— Норма пропуска сопредельной стороной легковых транспортных средств — 500, среднесуточная на данный момент составляет 265 легковых транспортных средств, — констатировал он.
Главным фактором такой низкой пропускной способности Бортновский назвал ограничения, которые литовские власти ввели в отношении легкового транспорта, зарегистрированного в Беларуси. Но еще литовские пограничники работают неритмично. То есть попросту не пропускают на свою территорию транспорт.
— Порядка 40 транспортных средств постоянно находятся у нас в пункте пропуска. Оформлены, готовы к следованию через границу, но сопредельная сторона не пропускает их на свою территорию, — заметил пограничник.
Тем временем Минтранс сообщил, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.
Еще таможня сказала, могут ли белорусы ввезти из-за границы пиротехнику на Новый год.