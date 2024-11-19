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В Омске школьник избил одноклассника на глазах у учеников

В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось видео, на котором один из школьников избивает другого.
Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях Омска появилось видео на котором один школьник избивает другого. Как рассказал авто поста, речь идет о лицее № 25 на Олимпийской. На видео один школьник бесцеремонно роняет другого на пол, и наносит удары один за другим. При этом за кадром слышны голоса других детей, и в классе якобы был учитель.

По словам автора поста, в этой школе один из учеников на протяжении четырех лет регулярно обижает своих одноклассников. Он отметил, что жалобы директору и в министерство образования, ни к чему не привели. По мнению многих родителей этой школы, ребенок представляет опасность для других детей, но никаких мер не принимается.

В администрации Омска подтвердили, что об инциденте знают и уже инициировали ведомственную проверку. Сейчас ситуацией вплотную занимаются в департаменте образования города Омска.