В Омске школьник избил одноклассника на глазах у учеников

В социальных сетях Омска появилось видео на котором один школьник избивает другого. Как рассказал авто поста, речь идет о лицее № 25 на Олимпийской. На видео один школьник бесцеремонно роняет другого на пол, и наносит удары один за другим. При этом за кадром слышны голоса других детей, и в классе якобы был учитель.
По словам автора поста, в этой школе один из учеников на протяжении четырех лет регулярно обижает своих одноклассников. Он отметил, что жалобы директору и в министерство образования, ни к чему не привели. По мнению многих родителей этой школы, ребенок представляет опасность для других детей, но никаких мер не принимается.
В администрации Омска подтвердили, что об инциденте знают и уже инициировали ведомственную проверку. Сейчас ситуацией вплотную занимаются в департаменте образования города Омска.