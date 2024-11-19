В Омске школьник избил одноклассника на глазах у учеников

По словам автора поста, в этой школе один из учеников на протяжении четырех лет регулярно обижает своих одноклассников. Он отметил, что жалобы директору и в министерство образования, ни к чему не привели. По мнению многих родителей этой школы, ребенок представляет опасность для других детей, но никаких мер не принимается.