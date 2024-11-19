Ученые создали наночастицы для повышения урожайности на засоленных почвах

«Исследователи Академии биологии и биотехнологий ЮФУ вместе с коллегами из Индии разработали наночастицы на основе оксида цинка, которые помогают выращивать томаты в стрессовых условиях засоления. Ученые проверили растворы наночастиц с разной концентрацией и разным временем выдержки семян и нашли идеальный вариант: выяснилось, что семена, которые замачивают 6 часов, прорастают в засоленной почве на 12,6% успешней и на 20% быстрей, чем необработанные семена», — отмечается в сообщении.