Ученые создали наночастицы для повышения урожайности на засоленных почвах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Индии разработали наночастицы, которые позволяют на 20% быстрее проращивать семена томатов в засоленной почве. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета (ЮФУ).
По информации из сообщения, к 2050 году ожидается, что более 50% всех пахотных земель планеты будут подвержены засолению и станут почти непригодны для выращивания овощей и фруктов. Поэтому ученые начали искать способ нивелировать пагубное воздействие засоления на семена.
«Исследователи Академии биологии и биотехнологий ЮФУ вместе с коллегами из Индии разработали наночастицы на основе оксида цинка, которые помогают выращивать томаты в стрессовых условиях засоления. Ученые проверили растворы наночастиц с разной концентрацией и разным временем выдержки семян и нашли идеальный вариант: выяснилось, что семена, которые замачивают 6 часов, прорастают в засоленной почве на 12,6% успешней и на 20% быстрей, чем необработанные семена», — отмечается в сообщении.
По словам заведующего международной лабораторией нанобиотехнологий АБиБ ЮФУ Вишну Раджпута, исследователи планируют расширить этот подход и на другие культуры, а также стандартизировать технологию, чтобы ее могли использовать фермеры.
Исследование проводится в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты») по проекту ЮФУ «Системы управления почвенными ресурсами».