Впервые с профицитом в 8,7 млрд рублей: Заксобрание Ростовской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2025−2027 годы

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в первом чтении проект областного закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Заседание провел спикер донского парламента Александр Ищенко.
Основным докладчиком по проекту бюджета выступила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова. Содокладчиком — председатель Контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерий Хрипун.
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УСТОЙЧИВОСТЬ.
— Основной вопрос повестки дня сегодняшнего заседания — это принятие областного бюджета в первом чтении. Очевидно, что бюджет — это главный документ Ростовской области, по которому будет жить и областной уровень власти, и все муниципальные образования, — отметил Александр Ищенко. — В прошлом году, когда мы обсуждали проект бюджета в первом чтении только на текущий год, я говорил, что рассматриваю его со сдержанным оптимизмом. Мы с осторожностью оценивали перспективы бюджета в 2024 году. Сегодня же, спустя год, я могу уже с уверенностью сказать, что в нынешних в достаточно сложных условиях бюджетная система Ростовской области продемонстрировала свою устойчивость.
В целом, доходная часть областного бюджета позволяет выполнять все взятые на себя обязательства, прежде всего социальные.
— И именно с этой позиции, с этой точки зрения, депутатский корпус всегда оценивает проект бюджета, который вносится правительством Ростовской области на рассмотрение донского парламента.
Тот проект бюджета, который рассматривает Законодательное собрание Ростовской области, продолжает позитивную линию в бюджетной политике последних лет.
— О чем идет речь? К примеру, в 2023 году бюджет Ростовской области был исполнен с профицитом в 13 миллиардов рублей. У неискушенного наблюдателя возникнет вопрос: «О, это лишние деньги, а куда же они пошли?». Но на самом деле это никакие не лишние деньги. Это были так называемые средства, которые позволили сбалансировать расходную часть бюджета в начале 2024 года. Как правило, фактический профицит это всего-навсего финансовая подушка на год предстоящий.
Впервые за 10 лет, подчеркнул парламентарий, в бюджете 2025 года будет заложен профицит в размере 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Причем, именно на стадии законопроекта, а не фактического исполнения. Его доходы составляют свыше 341 млрд. рублей, расходы — 332 млрд. рублей.
— Эти цифры, конечно, еще скорректируются, но в целом они позволяют ростовской области уверенно смотреть 2025 год.
Александр Ищенко отметил, что область еще получит из федерального бюджета дополнительную поддержку. Изначально к первому чтению закладывали сумму 55 млрд. рублей. Но уже известно, что она будет увеличена до 66 млрд. рублей.
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА.
— Сегодня мы рассматриваем бюджет в первом чтении. Это означает, что более детальную расшифровку расходов по видам, по территориям, по направлениям мы обсудим во втором чтении — 20 декабря.
В проект бюджета на 2025 год заложили рост доходов на 20%, если сравнивать с проектом бюджета на 2024 год. При этом Александр Ищенко отметил, что ко второму чтению сумма доходов еще вырастет из-за работы специалистов как федеральным центром, так и с налоговыми органами.
— Рост собственных доходов области должен составить 26%. И это значительно выше уровня инфляции. Это означает, что экономика работает лучше, что предприятия и организации зарабатывают больше денег, больше денег поступает в областную казну.
ПРЕДУСМОТРЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ.
— В первом чтении на 2025 год предусматривается увеличение расходов более чем на 32 миллиарда рублей. Это плюсом практически 11%. Ко второму чтению эта сумма еще существенно увеличится и мы уже будем говорить о более весомых параметрах.
Произойдет это из-за того, что между первым и вторым чтением происходит процесс согласования включения в бюджет объектов капитального строительства, капитального ремонта, объектов развития, которые каждое министерство и ведомство защищает перед губернаторам для того, чтобы было принято окончательное решение о включении тех или иных расходов в конкретный раздел областного бюджета.
— Традиционно для Ростовской области мы выдерживаем баланс социальных расходов на высоком уровне. В первоначальном проекте бюджета 66% — это расходы на социальную сферу. Нам нужна не только сохранить и выполнить ранее взятые на себя социальные обязательства, но и предоставить новые меры социальной поддержки, а также индексировать, увеличить все виды выплат и пособий, которые предусмотрены в областном законодательстве.
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РУБЛЬ — НА ПОДДЕРЖКУ ДЕТСТВА.
К тому же, отметил Александр Ищенко, так называемый совокупный детский бюджет, то есть сумма расходов на медицинское обслуживание, образование, отдых, оздоровление детей, меры социальной поддержки семьям с детьми в виде выплат, пособий и компенсаций, все это вместе составляет в бюджете 108 миллиардов рублей. Или одна треть бюджета.
— Каждый третий рубль из трех рублей бюджета идет на поддержку детства в той или иной форме. Очевидно, что эти средства будут направлены на решение ключевой задачи реализации, в том числе указов президента Российской Федерации о поддержке многодетных семей, а также для достижения целей социального развития, сформулированных в документах президента России.
В новом бюджете проиндексированы все социальные выплаты на уровень прогнозируемой инфляции. Индексацию будут производить 1 января и 1 сентября. Предусмотрены средства на рост заработной платы работников в социальной сфере.
— Мы в течение года всегда вносим изменения в бюджет для того, чтобы предусмотреть по мере поступления дополнительных налоговых источников средства для увеличения заработной платы. Прежде всего, конечно же, педагогов, врачей, работников социальной сферы. Точно такой же подход будет реализован и в 2025 году. Плюс к этому у нас появляются дополнительные задачи, связанные с увеличением минимального размера оплаты труда до 22 тысяч 440 рублей. На это потребуется более двух миллиардов рублей.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ОБРАЗОВАНИЕ.
— Обозначу те сферы, в которых предусматривается уже в первом чтении значительное увеличение расходов по сравнению с прошлым годом, — сказал Александра Ищенко. — И снова у нас на первом месте образование. На него в бюджете следующего года закладывается 86 миллиардов 900 миллионов рублей. Это больше чем на 16% рост к первому чтению бюджета 2024 года.
На социальную политику, продолжил спикер парламента, закладывается 83,5 млрд. рублей (плюс 7%). Здравоохранение — 36 млрд. рублей (плюс почти 3%).
— Но по здравоохранению будет во втором чтении еще приличное увеличение, когда будут определены перечни объектов капитального строительства, которые будут либо начинать строить в 2025 году, либо будут начинать капитальный ремонт, потому что в бюджете к первому чтению посчитаны только те объекты, которые уже начали строить или ремонтировать и работы на них продолжатся в следующем году. В первом чтении нет новых объектов.
Затем идет ЖКХ — 17 млрд. рублей (плюс 36,5%). Физическая культура и спорт — почти 9 млрд. рублей (плюс 44%).
Александр Ищенко, что депутаты не упускают из поля зрения исполнение наказов избирателей.
— Депутаты Законодательного собрания были избраны на пятилетний срок в прошлом сентябре. Их первый год работы завершился в сентябре. А принимаемый бюджет — уже второй для них. И поэтому отдельно мы отслеживаем реализацию наказов избирателей, которые были нам даны в ходе выборов. На эти цели в 2025 году заложено более 5 млрд. рублей. В целом на ближайшую трехлетку — более 8 миллиардов рублей. Это тоже не окончательная цифра.
РАСХОДЫ НА ГОСДОЛГ ОБЛАСТИ СОКРАТЯТСЯ.
Ростовская область существенно сократит расходы на обслуживание государственного долга — на 66%, сообщил Александр Ищенко.
— Это резкое сокращение. Связано оно с двумя моментами. Во-первых, еще в прошлом году Ростовская область отказалась от коммерческих кредитов и не планирует к ним возвращаться. Это способствует повышению бюджетной устойчивости Ростовской области.
Другая важнейшая причина, продолжил парламентарий, заключается в том, что Президент России Владимир Путин принял решение о списании двух третей задолженности регионов по федеральным бюджетным кредитам, начиная с 2025 года. Ростовская область рассчитывает на списание до 2029 года почти 5 миллиардов 300 миллионов рублей.
Высвобождаемые средства будут направлены на инвестиции, инфраструктурные проекты. Прежде всего — в жилищно-коммунальное хозяйство. Именно такое условие списания бюджетного кредита. И потому ко второму чтению будет существенное увеличение расходов на ЖКХ.
ВПЕРВЫЕ СРАЗУ ПРОФИЦИТ.
Александр Ищенко отметил, что обычным людям все эти цифры не так интересны в отрыве от личного интереса человека, от того, что получат жители области от принимаемого бюджета.
— Первое, жители нашей Ростовской области должны быть уверены в том, что расходы на социальную сферу остаются в приоритете внимания органов власти. Все выплаты по пособиям, компенсациям, которые предусмотрены законодательством, будут обеспечены в полном объеме. Более того, они будут проиндексированы, в том числе и дополнительными механизмами. Так принятый в первом чтении на заседании Заксобрания бюджет регионального ФОМС позволит значительно увеличить средства, направляемые на лечение онко и кардио заболевания и, что немаловажно, — на профилактику.
В следующем, 2025 году, продолжил парламентарий, предусмотрят на 15% больше средств, чем в 2024 году, на лечение онкологических заболеваний. Это 8,4 миллиарда рублей. На 13% больше средств выделяется на высокотехнологичные виды медицинской помощи. Прежде всего на сложные операции. Это 4,3 миллиарда рублей.
Из них на оказание медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями будет направлен 1 миллиард рублей. На 22% больше выделяют средств на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Это почти 9 миллиардов рублей. Это позволит трем миллионам жителей Ростовской области пройти диспансеризацию в 2025 году.
— Есть еще одна сторона — репродуктивное здоровье. На проведение диспансеризации с оценкой репродуктивного здоровья и женщин и мужчин запланирован 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это означает, что 290 тысяч женщин и 270 тысяч мужчин могут пройти вот такой вид диспансеризации. На репродуктивное здоровье в нашем бюджете мы выделяем с каждым годом все больше и больше средств для того, чтобы обеспечить появление большего количества малышей в наших донских семьях.
Перед голосованием по принимаемому бюджету перед депутатами выступил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что в бюджете необходимо грамотно перераспределять средства.
— Первое чтение — оно базовое. Ко второму чтению надо будет подготовиться особенно. Но уже первое чтение дает понимание о тех перспективах бюджетных и финансовых, которые нашу область ожидают в наступающем году, — сказал Юрий Слюсарь.
Спикер донского парламента Александр Ищенко, подытоживая голосование по принимаемому бюджету, поблагодарил всех тех, кто работал над его составлением.