Впервые с профицитом в 8,7 млрд рублей: Заксобрание Ростовской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2025−2027 годы

— Основной вопрос повестки дня сегодняшнего заседания — это принятие областного бюджета в первом чтении. Очевидно, что бюджет — это главный документ Ростовской области, по которому будет жить и областной уровень власти, и все муниципальные образования, — отметил Александр Ищенко. — В прошлом году, когда мы обсуждали проект бюджета в первом чтении только на текущий год, я говорил, что рассматриваю его со сдержанным оптимизмом. Мы с осторожностью оценивали перспективы бюджета в 2024 году. Сегодня же, спустя год, я могу уже с уверенностью сказать, что в нынешних в достаточно сложных условиях бюджетная система Ростовской области продемонстрировала свою устойчивость.