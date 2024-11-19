Боб Дилан настоял на том, чтобы в его байопике были выдуманные факты

Американский исполнитель Боб Дилан потребовал, чтобы создатели байопика «Никому не известный» о нем самом добавили в картину как минимум один вымышленный факт. О каком именно элементе сюжета речь, пока не сообщается.
О вкладе Дилана в историю режиссер картины Джеймс Мэнголд сообщил в интервью Rolling Stone. По его словам, он показывал сценарий музыканту, и тот собственноручно вносил правки. К примеру, он вписал фразу «Даже не думай возвращаться» в сцену ссоры между Диланом, воплощенным Тимоти Шаламе, и Эль Фаннинг, играющей роль его возлюбленной.
Актриса также отметила, что артист не хотел, чтобы в фильме использовалось настоящее имя его тогдашней девушки. Поэтому Фаннинг играет роль Сильви Руссо, хотя ее образ основан на покойной Сьюз Ротоло.
По словам Эдварда Нортона, получившего роль гитариста Пита Сигера, Дилан также настоял на том, чтобы в фильм был добавлен «как минимум один вымышленный факт». Музыкант известен своей склонностью искажать реальность: ранее он уже вносил художественный вымысел в документальный фильм режиссера Мартина Скорсезе.
Ранее исполнитель главной роли Тимоти Шаламе признался, что перед съемками ему пришлось выучить 30 песен. Умение сыграть их самостоятельно придало ему уверенности.