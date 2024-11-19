Боб Дилан настоял на том, чтобы в его байопике были выдуманные факты

О вкладе Дилана в историю режиссер картины Джеймс Мэнголд сообщил в интервью Rolling Stone. По его словам, он показывал сценарий музыканту, и тот собственноручно вносил правки. К примеру, он вписал фразу «Даже не думай возвращаться» в сцену ссоры между Диланом, воплощенным Тимоти Шаламе, и Эль Фаннинг, играющей роль его возлюбленной.