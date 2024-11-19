Открытие зарубежных биологов упростит выращивание органов из культур стволовых клеток

Как объясняют Морсут и его коллеги, клетки тела человека и всех остальных многоклеточных существ оснащены большим числом сенсоров, которые позволяют им отслеживать механические нагрузки и оценивать примерное число «соседей» и расстояние до них. Данная способность клеток играет критически важную роль в формировании органов и тканей тела во время роста зародыша, а также в процессе регенерации утерянных конечностей у животных с подобной способностью.