Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на 13-м заседании приняли ряд областных законов. Заседание провел спикер донского парламента Александр Ищенко.
СОКРАТЯТСЯ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧКИ.
— Мы принимаем закон, корректирующий градостроительную деятельность Ростовской области, сокращая процедуру сбора документов для застройщиков. Поправками сокращаются бюрократические процедуры, предоставления документов застройщиками и техническими заказчиками, — отметил Александр Ищенко.
По его словам, теперь, при реализации проекта по капитальному строительству, органы власти и подведомственные им организации не вправе требовать у застройщика предоставления документов, сведений и материалов, которые уже есть у органов государственной власти.
Также не допускается требование предъявления документов, не включенных в реестр документов, определенных градостроительным кодексом.
— Это позволит существенно сократить бюрократические проволочки при проведении работ капитального характера, — считает спикер донского парламента.
НЕ ДОЖИДАЯСЬ СРОКОВ КАПРЕМОНТА ДОМА.
Другим законопроектом вносятся изменения в областной закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Новая норма появляется как ответ на многочисленное обращение жителей не новых многоквартирных домов.
Поправка дает право жителям этих домов самим влиять на сроки проведения капремонта. Главная инновация касается того, что у жильцов многоквартирных домов появилась возможность при необходимости не дожидаться планового ремонта, а принять ускоренные меры в рамках краткосрочной программы, которая утверждается на три года.
— Надеюсь, что наши граждане, которые живут в таких домах, смогут воспользоваться новыми способами капитального ремонта, чтобы попасть раньше установленного срока в краткосрочную программу капитального ремонта, — сказал парламентарий.
ПОДДЕРЖКА ПРОПАГАНДЫ ДОНОРСТВА.
Следующий законопроект касается поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
— Совсем недавно мы в законодательстве Ростовской области установили звание почетный донор Ростовской области, которое предусматривает денежное вознаграждение. И теперь мы добавляем меры поддержки некоммерческим организациям, которые будут работать в сфере пропаганды донорства крови, — отметил Александр Ищенко. — Мы считаем, что такие некоммерческие организации заслуживают отдельных мер государственной поддержки. Они теперь установлены областным законодательством.
ЧТОБЫ СТАЛО МЕНЬШЕ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ.
Также депутаты донского Заксобрания решили обратиться к федеральным властям, чтобы в стране появилась сеть приютов для животных.
— Мы обращаемся на федеральный уровень с просьбой ускорить разработку и принятие федеральной государственной программы по организации сети приютов для бездомных животных, — сказал Александр Ищенко.
Программа должна быть разработана Министерством природных ресурсов и экологии России. Она призвана поддержать эту деятельность в субъектах федерации.
Поручение о принятии программы, продолжил парламентарий, быдло дано Президентом Российской Федерации, но пока эта программа не принята.
— Мы с вами знаем, что тема содержания бездомных животных исключительно актуальна и для Ростовской области в том числе. В этой связи мы просим федеральные органы власти ускорить принятые этой программы для того, чтобы обеспечить повсеместное создание таких приютов. Это все-таки гуманный способ значительно сократить количество бродячих животных и снизить вероятность их агрессии по отношению к людям, — сказал Александр Ищенко.