В Ростовской области люди смогут ускорить сроки капремонта своего многоквартирного дома

— Мы с вами знаем, что тема содержания бездомных животных исключительно актуальна и для Ростовской области в том числе. В этой связи мы просим федеральные органы власти ускорить принятые этой программы для того, чтобы обеспечить повсеместное создание таких приютов. Это все-таки гуманный способ значительно сократить количество бродячих животных и снизить вероятность их агрессии по отношению к людям, — сказал Александр Ищенко.