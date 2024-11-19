Целый микрорайон Перми на сутки останется без воды

В Перми из-за ремонта насосной станции на сутки отключат воду в микрорайоне Кислотные дачи в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».
В компании объясняют, что насосную станцию в микрорайоне отключат для ремонта оборудования, так что жители Кислотных дач останутся без воды с 9:00 субботы, 23 ноября 2024 года, до 10:00 воскресенья, 24 ноября 2024 года.
В «Новогоре» просят жителей микрорайона отнестись к ситуации с пониманием и заранее запастись водой.
Недавно в Перми было коммунальное ЧП: из-за скачка напряжения в электросетях город на несколько мгновений буквально погрузился во тьму. Затем свет вернулся, а вот водоснабжение и тепло — не сразу и не везде. Как выяснилось, неполадки с электричеством привели к остановке нескольких насосных станций, из-за чего возникли перебои с теплом и водой в нескольких районах города.