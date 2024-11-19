Целый микрорайон Перми на сутки останется без воды

Недавно в Перми было коммунальное ЧП: из-за скачка напряжения в электросетях город на несколько мгновений буквально погрузился во тьму. Затем свет вернулся, а вот водоснабжение и тепло — не сразу и не везде. Как выяснилось, неполадки с электричеством привели к остановке нескольких насосных станций, из-за чего возникли перебои с теплом и водой в нескольких районах города.