Строительство тоннеля метро до площади Свободы стартует после усиления котлована

Тоннель метро от площади Горького до площади Свободы будут строить после усиления котлована. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».
Как отмечается, стартовый котлован уже был разработан на глубину до трех метров. Рабочие выполнили все свайные работы. На данный момент возникла необходимость пересмотра проектного решения, специалисты проводят дополнительные исследования, по итогу проектную документацию повторно рассмотрит госэкспертиза.
После этого будут проведены работы по усилению котлована, а на следующем этапе начнется проходка ТПМК в сторону площади Свободы.