Строительство тоннеля метро до площади Свободы стартует после усиления котлована

Как отмечается, стартовый котлован уже был разработан на глубину до трех метров. Рабочие выполнили все свайные работы. На данный момент возникла необходимость пересмотра проектного решения, специалисты проводят дополнительные исследования, по итогу проектную документацию повторно рассмотрит госэкспертиза.