В Омске отремонтировали памятник генералу Карбышеву

Памятник генералу Дмитрию Карбышеву, выдающемуся инженеру и герою Великой Отечественной войны, занимает особое место в истории Омска. Здесь, в Омском кадетском корпусе, он начал постигать азы военной науки. На стене кадетского корпуса до сих пор размещена мемориальная табличка, напоминающая о его героическом пути.