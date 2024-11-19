В Омске отремонтировали памятник генералу Карбышеву

В Омске завершены ремонтные работы на объекте культурного наследия федерального значения — памятнике Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Монумент, расположенный в сквере его имени на пересечении улиц Думской и Пушкина, был обновлён благодаря усилиям подрядной организации ООО «Аккурат-Сервис».
Рабочие полностью демонтировали мемориальную стену из восьми пилонов позади бюста, укрепили разрушенное основание памятника и заменили облицовку по периметру. Гранитные плитки уложены на новое основание. Общая стоимость работ составила чуть более 800 тысяч рублей.
Памятник генералу Дмитрию Карбышеву, выдающемуся инженеру и герою Великой Отечественной войны, занимает особое место в истории Омска. Здесь, в Омском кадетском корпусе, он начал постигать азы военной науки. На стене кадетского корпуса до сих пор размещена мемориальная табличка, напоминающая о его героическом пути.
Напомним, что торги на проведение ремонтных работ департамент культуры омской мэрии объявил 3 июля. Начальная стоимость контракта составляла 840 тысяч рублей.