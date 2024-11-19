В Усть-Куте задержали рейс до Иркутска из-за непогоды и позднего прибытия судна

Самолет не смог вылететь из Усть-Кута в Иркутск из-за непогоды и позднего прибытия воздушного судна. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, вылет перенесли с 12:20 19 ноября на 14:00 20 ноября (прим. ред. — по местному времени).
— Осетровской транспортной прокуратурой контролирует соблюдение прав 40 пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — уточнили в ведомстве.
Всем пассажирам должны предоставить прохладительные напитки, горячей питание и места в гостинице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске экстренно приземлился пассажирский самолет из-за непогоды. В Усть-Куте, куда лайнер направлялся из Нижневартовска, была метель. В городе экипаж благополучно сел в 11:13, через несколько часов дозаправился и отправился по маршруту.