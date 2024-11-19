В Усть-Куте задержали рейс до Иркутска из-за непогоды и позднего прибытия судна

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске экстренно приземлился пассажирский самолет из-за непогоды. В Усть-Куте, куда лайнер направлялся из Нижневартовска, была метель. В городе экипаж благополучно сел в 11:13, через несколько часов дозаправился и отправился по маршруту.