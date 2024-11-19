Гособвинитель: палач Хатыни Смовский убил 433 человека, в том числе детей

Обвинения озвучил прокурор управления Генпрокуратуры Святослав Великий. Гособвинитель сказал, что реализуя общую с нацистами цель полного планомерного уничтожения белорусского народа, преступник перешел на сторону врага и действовал в составе вооруженной организованной группы. Смовский по мотивам национальной и идеологической вражды и розни умышленно убил не менее 433 человек, среди которых было не менее 130 детей, в том числе заведомо малолетних, а также престарелые и находящиеся в беспомощном состоянии лица, беременные женщины.