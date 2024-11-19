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Гособвинитель: палач Хатыни Смовский убил 433 человека, в том числе детей

Палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве не менее 433 человек, среди которых и дети.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре сказали, что палач Хатыни Смовский обвиняется в убийстве не менее 433 человек, в том числе детей, передает БелТА.

Обвинения озвучил прокурор управления Генпрокуратуры Святослав Великий. Гособвинитель сказал, что реализуя общую с нацистами цель полного планомерного уничтожения белорусского народа, преступник перешел на сторону врага и действовал в составе вооруженной организованной группы. Смовский по мотивам национальной и идеологической вражды и розни умышленно убил не менее 433 человек, среди которых было не менее 130 детей, в том числе заведомо малолетних, а также престарелые и находящиеся в беспомощном состоянии лица, беременные женщины.

Преступник действовал с особой жестокостью и общеопасным способом. Людей расстреливали из артиллерийского и стрелкового огнестрельного боевого оружия, применяли взрывные устройства и боеприпасы, сжигали заживо, истязали, наносили удары в жизненно важные органы.

Но также фигурант покушался на жизнь не менее 46 человек, в том числе маленьких детей, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкие. Но палач не смог лишить их жизни по не зависящим от него обстоятельствам.

Еще в обвинении заявляется о разбое в отношении жителей не менее 12 деревень. Людей лишали жилья, продуктов питания, предметов одежды, домашнего скота и птицы, другого имущества, в которых они нуждались для выживания и обеспечения минимальных жизненных потребностей.

Также принудительно были перемещены в Германию в условиях угрожающих жизни и здоровью и без средств к существованию для выполнения рабского труда и иных форм эксплуатации в пользу нацистской Германии не менее восьми человек. Обвиняемый осознавал, что данные действия могут повлечь гибель людей от изнеможения, истощения, голода, предвидел последствия и желал их наступления.

Тем временем в ГПК сказали, что Литва выполняет договоренности только по пропуску автобусов.