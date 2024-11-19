В Ростове прошел «Географический диктант»

Каждый желающий смог принять участие в «Географическом диктанте» и проверить свои знания. Важно, что акция призвана не только проверить свой интеллект, но и расширить кругозор. Он включает в себя 40 вопросов различной степени сложности. На решение задач дается 45 минут. Например, участникам нужно было вспомнить, какой город славился скульптурами «Бурлаки на Волге», «Буратино» и «Памятник товарищу Сухову».