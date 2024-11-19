В Молдове начинается ежегодная забава — «Евровидение»: Идет прием заявок на участие в конкурсе от нашей страны

Компания «Телерадио-Молдова» объявила о начале приёма заявок для участия в Национальном отборе представителя Молдовы на песенный конкурс «Евровидение-2025», который пройдёт в швейцарском городе Базель. Срок подачи заявок — до 17:00 27 декабря.
Организационный комитет рассмотрит заявки до 15 января 2025 года. Композиции должны быть оригинальными, выпущенными не ранее 1 сентября 2024 года, и длиться не более 3 минут.
Кандидатов, чьи заявки соответствуют всем требованиям, пригласят на живые прослушивания, которые пройдут с 15 января по 5 февраля 2025 года. Финалистов отберёт специальное жюри, которое будет оценивать песни по шкале от 0 до 12 баллов, пишет diez.md.
Национальный финал пройдёт с 20 по 28 февраля 2025 года и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Moldova 1». Победитель определяется по результатам голосования, где 50% составляют оценки жюри, а другие 50% — телезрителей.