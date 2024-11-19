Появились новые подробности в истории кота со сломанным позвоночником

В том, что кот упал с высоты и сломал позвоночник, виноват сам хозяин, но молодой человек не стал брать на себя ответственность по уходу за пострадавшим питомцем. Сначала нерадивый хозяин звонил и спрашивал о состоянии Семёна, но когда понял, что кот останется инвалидом, перестал интересоваться здоровьем пушистика.