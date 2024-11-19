Появились новые подробности в истории кота со сломанным позвоночником

Парень, который якобы нашёл кота Семёна и передал волонтёрам, оказался его хозяином. Об этом сообщают в «Сострадании НН».
В том, что кот упал с высоты и сломал позвоночник, виноват сам хозяин, но молодой человек не стал брать на себя ответственность по уходу за пострадавшим питомцем. Сначала нерадивый хозяин звонил и спрашивал о состоянии Семёна, но когда понял, что кот останется инвалидом, перестал интересоваться здоровьем пушистика.
Отмечается, что молодой человек даже угрожал, чтобы об этой истории никому не рассказывали.
Сейчас волонтёры борются за жизнь Семёна, а в дальнейшем хотят отдать кота в добрые и заботливые руки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что ветврачи в Нижнем Новгороде спасли кошку, съевшую резинового медвежонка.