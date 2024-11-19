Ещё три новых соседских центра откроются в Нижнем Новгороде до конца года

«Развитие продолжается: в городе открываются соседские центры, которые оборудованы самой современной техникой и которые выводят работу с жителями на новый уровень. Это пространства для отдыха, творчества и работы. За последние три года мы открыли девять таких центров, и в этом году к открытию готовятся еще три. Большая благодарность всем, кто стоял у истоков движения ТОС, и тем, кто продолжает вкладываться делом в его развитие. Вы пример того, как активная жизненная позиция делает город лучше», — сказал Юрий Шалабаев.