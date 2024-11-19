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В Севастополь привезут мироточивую икону — заступницу Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополь доставят чудотворную мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец — Донецкая». С 19 по 26 ноября образ будет находиться в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

Ставшая фронтовой икона Божией Матери была привезена в Донецк в один из самых тяжелых для Донбасса периодов — 7 августа 2014 года по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Святыню из Москвы доставили ветераны Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа». В память об этом под стеклом помещен «альфовский» шеврон".

Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в Донецке. С лета 2016 года она стала называться «Умягчение злых сердец — Донецкая».

Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ, она укрепляет дух солдат, считается, что молитвы перед иконой помогают исцелять раненых и находить пропавших без вести на поле боя.

Богородичную икону регулярно привозят на передовую в различные войсковые подразделения. Образ Богородицы неоднократно был под огнем врага. Также она бывает в больницах и роддомах, детских приютах и хосписах.

религии