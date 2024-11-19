В Севастополь привезут мироточивую икону — заступницу Донбасса

Ставшая фронтовой икона Божией Матери была привезена в Донецк в один из самых тяжелых для Донбасса периодов — 7 августа 2014 года по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Святыню из Москвы доставили ветераны Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа». В память об этом под стеклом помещен «альфовский» шеврон".
Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в Донецке. С лета 2016 года она стала называться «Умягчение злых сердец — Донецкая».
Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ, она укрепляет дух солдат, считается, что молитвы перед иконой помогают исцелять раненых и находить пропавших без вести на поле боя.
Богородичную икону регулярно привозят на передовую в различные войсковые подразделения. Образ Богородицы неоднократно был под огнем врага. Также она бывает в больницах и роддомах, детских приютах и хосписах.