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На шоссе Революции в Петербурге обновили освещение

По словам губернатора Александра Беглова, модернизация освещения на шоссе прошла по высоким стандартам.

Автомобилисты Красногвардейского района теперь смогут комфортнее ездить на шоссе Революции. На магистрали обновили освещение. Там установили 118 новых металлических опор с современными светодиодными фонарями. Для этого пришлось проложить почти 15 километров линий электроснабжения, в том числе кабельные и воздушные. Кроме того, фонари поменяли и на участке шоссе Революции между улицами Химиков и Коммуны.

— Создание комфортной и безопасной городской среды — один их приоритетов развития Петербурга, предусматривающий проекты в энергетике, — прокомментировал новости об обновлении шоссе губернатор Александр Беглов. — Все работы делаем по «петербургскому стандарту», в котором обязательно учитываются энергоэффективность оборудования, необходимый уровень света для конкретной магистрали, а также эстетическая составляющая.

К слову, в последний раз освещение на шоссе обновляли 35 лет назад. Теперь фонари стали надежнее и эффективнее в разы, а их обслуживание будет экономнее прежнего.

ЖКХ