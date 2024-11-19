На шоссе Революции в Петербурге обновили освещение

Автомобилисты Красногвардейского района теперь смогут комфортнее ездить на шоссе Революции. На магистрали обновили освещение. Там установили 118 новых металлических опор с современными светодиодными фонарями. Для этого пришлось проложить почти 15 километров линий электроснабжения, в том числе кабельные и воздушные. Кроме того, фонари поменяли и на участке шоссе Революции между улицами Химиков и Коммуны.
— Создание комфортной и безопасной городской среды — один их приоритетов развития Петербурга, предусматривающий проекты в энергетике, — прокомментировал новости об обновлении шоссе губернатор Александр Беглов. — Все работы делаем по «петербургскому стандарту», в котором обязательно учитываются энергоэффективность оборудования, необходимый уровень света для конкретной магистрали, а также эстетическая составляющая.
К слову, в последний раз освещение на шоссе обновляли 35 лет назад. Теперь фонари стали надежнее и эффективнее в разы, а их обслуживание будет экономнее прежнего.