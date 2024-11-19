На шоссе Революции в Петербурге обновили освещение

Автомобилисты Красногвардейского района теперь смогут комфортнее ездить на шоссе Революции. На магистрали обновили освещение. Там установили 118 новых металлических опор с современными светодиодными фонарями. Для этого пришлось проложить почти 15 километров линий электроснабжения, в том числе кабельные и воздушные. Кроме того, фонари поменяли и на участке шоссе Революции между улицами Химиков и Коммуны.