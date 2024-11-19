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Прокуратура вынесла представление главе администрации Советского района Ростова

Главе администрации Советского района Ростова за свалку на территории СНТ вынесли представление.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону главе Советского района прокуратура вынесла представление. Об этом сообщили в региональном ведомстве 19 ноября.

После публикации в местных СМИ о свалке рядом с СНТ «Изумруд», прокуратура организовала проверку. Правоохранители выяснили, что на территории образовался мусорный очаг из коммунальных отходов и костей животных. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.

— Прокуратурой главе администрации района внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства свалочные очаги ликвидированы, — говорится в сообщении ведомства.

Также поставлен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий».

Напомним, в Ростове-на-Дону работодатель не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 19 ноября.