Прокуратура вынесла представление главе администрации Советского района Ростова

После публикации в местных СМИ о свалке рядом с СНТ «Изумруд», прокуратура организовала проверку. Правоохранители выяснили, что на территории образовался мусорный очаг из коммунальных отходов и костей животных. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.