Продюсер Куинси Джонс получил посмертный почетный «Оскар» за вклад в музыку к кино

В своей речи артист обратился к режиссерам, актерам, «исключительным авторам песен», композиторам и музыкантам, с которыми продюсер смог подружиться за «семь декад в индустрии», передает NME. Джонс намеревался подчеркнуть, что не смог бы обменять ни свой опыт, ни прошедшую церемонию «ни на что в жизни».