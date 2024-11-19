Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь

В частности, в ГПК сказали, что в Беларуси сотрудников погранслужбы могут наделить правом осуществлять дактилоскопирование иностранцев при их въезде в страну. В принципе сейчас готовится корректировка законодательства в контексте возникающих современных вызовов и угроз.