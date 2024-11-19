Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь

Белорусские пограничники могут начать делать дактилоскопию иностранцам при их въезде в Беларусь, сообщает БелТА.
В частности, в ГПК сказали, что в Беларуси сотрудников погранслужбы могут наделить правом осуществлять дактилоскопирование иностранцев при их въезде в страну. В принципе сейчас готовится корректировка законодательства в контексте возникающих современных вызовов и угроз.
— Это связано с военно-политической обстановкой, которая сложилась на наших рубежах, — прокомментировал начальник юридического управления Госпогранкомитета Андрей Куксов.
Предполагается, что, если белорусские пограничники будут осуществлять дактилоскопирование определенной категории иностранцев при их въезде в Беларусь, это усилить также полномочия ГПК в плане обеспечения погранбезопасности.
— Сейчас мы проводим эксперимент по этому вопросу, — уточнил он.
И добавил, что если инициативу поддержат депутаты, то дактилоскопирование будет прописано и в законодательстве, соответственно, станет функцией пограничников.
Представитель ГПК также рассказал, что депутаты поддержали предложение о расширение перечня документов, на основании которых граждане могут находиться в погранзоне.
Тем временем в ГПК сказали, что Литва выполняет договоренности только по пропуску автобусов.
А таможня сказала, могут ли белорусы ввезти из-за границы пиротехнику на Новый год.
Между тем Минобороны заявило, что Беларусь имеет вопросы к Польше из-за усиления государственной границы.