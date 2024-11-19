Александр Гусев: «В Нововоронеже открылся новый современный молодежный центр»

«Юность Атомграда» привлекает и современными площадками, и оборудованием. Здесь есть многофункциональный зал, где можно проводить мероприятия, устраивать театральные выступления. Появились пространства не только для работы и отдыха, но и для съемок контента. Организован проектный офис и место для дискуссий.