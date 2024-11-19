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Александр Гусев: «В Нововоронеже открылся новый современный молодежный центр»

В 2024 году в регионе появится пять подобных учреждений.

Источник: Правительство Воронежской области

В Нововоронеже торжественно открылся новый современный молодежный центр «Юность Атомграда». Он создан для развития творчества и воплощения инициатив юных горожан. О новом объекте рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале 19 ноября.

Он пояснил, что в центре созданы благоприятные условия для развития ребят. Проект нового пространства реализовали в рамках нацпроекта «Образование». Ранее Воронежская область победила во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики РФ «Регион для молодых».

Кстати, этот современный центр в регионе — не единственный. В прошлом году заработал молодежный центр в городе Лиски. В этом откроются еще пять подобных учреждений.

— Уже работают молодежные пространства в Бобровском, Россошанском, Рамонском муниципальных районах. Центр «Юность Атомграда» в Нововоронеже — четвертый по счету. В конце ноября откроется еще один в Воронеже.

подчеркнул губернатор

«Юность Атомграда» привлекает и современными площадками, и оборудованием. Здесь есть многофункциональный зал, где можно проводить мероприятия, устраивать театральные выступления. Появились пространства не только для работы и отдыха, но и для съемок контента. Организован проектный офис и место для дискуссий.

Планируется, что в центре разместятся специалисты по работе с молодежью, сотрудники «Движения Первых», представители общественных объединений. Он станет единым пространством, где юноши и девушки смогут получить профессиональную поддержку и советы наставников.

— Уверен, «Юность Атомграда» станет настоящим центром генерации идей и вдохновения для молодежи Нововоронежа и всей Воронежской области!, — подытожил губернатор.