Александр Гусев: «В Нововоронеже открылся новый современный молодежный центр»

В Нововоронеже торжественно открылся новый современный молодежный центр «Юность Атомграда». Он создан для развития творчества и воплощения инициатив юных горожан. О новом объекте рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале 19 ноября.
Он пояснил, что в центре созданы благоприятные условия для развития ребят. Проект нового пространства реализовали в рамках нацпроекта «Образование». Ранее Воронежская область победила во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики РФ «Регион для молодых».
Кстати, этот современный центр в регионе — не единственный. В прошлом году заработал молодежный центр в городе Лиски. В этом откроются еще пять подобных учреждений.
— Уже работают молодежные пространства в Бобровском, Россошанском, Рамонском муниципальных районах. Центр «Юность Атомграда» в Нововоронеже — четвертый по счету. В конце ноября откроется еще один в Воронеже.
«Юность Атомграда» привлекает и современными площадками, и оборудованием. Здесь есть многофункциональный зал, где можно проводить мероприятия, устраивать театральные выступления. Появились пространства не только для работы и отдыха, но и для съемок контента. Организован проектный офис и место для дискуссий.
Планируется, что в центре разместятся специалисты по работе с молодежью, сотрудники «Движения Первых», представители общественных объединений. Он станет единым пространством, где юноши и девушки смогут получить профессиональную поддержку и советы наставников.
— Уверен, «Юность Атомграда» станет настоящим центром генерации идей и вдохновения для молодежи Нововоронежа и всей Воронежской области!, — подытожил губернатор.