В Омске за неделю выросло число заболевших COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Омской области приводит также данные по заболеваемости ОРВИ. За неделю с 11 по 17 ноября в регионе были выявлены шесть типов возбудителей ОРВИ. У 35,4% пациентов были обнаружены риновирусы, у 23,5% — коронавирус COVID-19. Доля вирусов парагриппа составила 17,6%, сезонных коронавирусов — 11,7%, аденовирусов и бокавирусов — по 5,9%.