В Омске за неделю выросло число заболевших COVID-19

Как рассказали в федеральном Штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, в среднем показатель заболевших ковидом составляет 17,37 на 100 тысяч населения. При этом в Омской области фиксируется рост числа заболевших.
На прошлой неделе коронавирус был диагностирован у 198 жителей Омской области (на позапрошлой неделе — у 158). Госпитализированы 28 человек. Выздоровели 170 пациентов. Летальных исходов не зарегистрировано.
Управление Роспотребнадзора по Омской области приводит также данные по заболеваемости ОРВИ. За неделю с 11 по 17 ноября в регионе были выявлены шесть типов возбудителей ОРВИ. У 35,4% пациентов были обнаружены риновирусы, у 23,5% — коронавирус COVID-19. Доля вирусов парагриппа составила 17,6%, сезонных коронавирусов — 11,7%, аденовирусов и бокавирусов — по 5,9%.
Напомним, что региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продлил режим повышенной готовности в Омской области до 25 декабря.