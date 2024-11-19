Беглов: открытие сквера имени Юрия Кнорозова является данью уважения и памяти

«Сквер имени Юрия Кнорозова — дань уважения и признательности исследователю с мирового масштаба, который раскрыл одну из самых сложных научных загадок — тайну письменности майя. Судьба Юрия Валентиновича Кнорозова тесно связана с Ленинградом-Петербургом. Именно в нашем городе он первым разгадал загадку, над которой более ста лет бились ученые-лингвисты».
Также он отметил, что город выполняет поручение Президента России по увековечиванию памяти ученого не только в Музее антропологии и этнографии народов мира, где он работал, но и рядом с домом, где жил многие годы. В петербургскую традицию входит называть благоустроенные сады и скверы в честь великих событий и выдающихся ленинградцев-петербуржцев, оставивших след в истории.
Сквер расположен рядом с домом, где жил Кнорозов с 1959 по 1992 годы. Там же стоит информационный стенд, который рассказывает о научных открытиях и жизни дешифровщика. На территории обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки, а также арт-объекты в виде планет. Рабочие высадили 50 деревьев и 729 кустарников. Также в сквере установили 27 опор освещения с современными светильниками, камерами и звуковой аппаратурой.
Юрий Кнорозов считал себя кабинетным ученым и проводил свои исследования исключительно на основе рукописей и описаний сохранившихся памятников, связанных с тайнами цивилизации майя. Расшифровку их письменности он начал еще в студенческие годы в МГУ и продолжил в Ленинграде, совмещая с работой в Музее этнографии народов СССР.
Первая публикация о его невероятном открытии вышла в 1952 году в нашей стране, а в 1956 году, после выступления Юрия Кнорозова на международной конференции за рубежом, об ученом узнал весь мир.
Спустя почти четыре десятилетия после своего открытия ученый впервые увидел пирамиды майя в реальности — это произошло в Гватемале, куда он приехал по приглашению президента страны. В 1990-х годах он несколько раз посещал Мексику.
Заслуги ученого были отмечены в Мексике орденом Ацтекского орла. В 2010 году в мексиканском штате Юкатан был открыт памятник — копия монумента на Ковалевском кладбище, где ученый был похоронен в 1999 году. Имя Юрия Кнорозова увековечено медалью его имени, которая вручается деятелям науки и культуры за вклад в изучение культуры майя.
В 2022 году Президент России Владимир Путин подписал Указ об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-лингвиста. Это событие отмечалось не только в России, но и во многих странах Южной Америки.