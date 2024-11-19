Беглов: открытие сквера имени Юрия Кнорозова является данью уважения и памяти

Также он отметил, что город выполняет поручение Президента России по увековечиванию памяти ученого не только в Музее антропологии и этнографии народов мира, где он работал, но и рядом с домом, где жил многие годы. В петербургскую традицию входит называть благоустроенные сады и скверы в честь великих событий и выдающихся ленинградцев-петербуржцев, оставивших след в истории.