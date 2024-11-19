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Она замерзла, и никто даже не подумал остановиться: в Уфе из маршрутки высадили третьеклассницу

В Уфе водитель маршрутки в холодную погоду высадил третьеклассницу.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе в холодную погоду из маршрутки высадили третьеклассницу. Об этом рассказал телеканал UTV.

Местный житель проезжал по Алексеевскому шоссе и заметил девочку, которая шла вдоль дороги. Мужчина остановился и спросил, все ли в порядке. Школьница поведала, что в автобусе маршрута № 115 у нее не прошла оплата, и потому водитель ее сразу же высадил.

Как рассказал журналистам уфимец, девочке пришлось идти с остановки «Улица имени города Галле». Она прошла Затонский мост и развязку. Пока она шла вдоль дороги, никто не остановился. За это время школьница успела сильно замерзнуть.

Девочка объяснила, что решила идти пешком из-за того, что у нее разрядился телефон, а на карте кончились деньги.

Мужчина, который решил помочь девочке, связался с ее мамой, рассказал обо всем и отвез ребенка домой.

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