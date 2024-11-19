Она замерзла, и никто даже не подумал остановиться: в Уфе из маршрутки высадили третьеклассницу

Местный житель проезжал по Алексеевскому шоссе и заметил девочку, которая шла вдоль дороги. Мужчина остановился и спросил, все ли в порядке. Школьница поведала, что в автобусе маршрута № 115 у нее не прошла оплата, и потому водитель ее сразу же высадил.