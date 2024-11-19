К возможному шторму готовятся в Ялте

К возможному ухудшению погоды готовятся в Ялте. Глава города Янина Павленко сообщила в соцсетях, что уже дала поручения профильным службам, передает ИА SevastopolMedia.
Она отметила, что нужно укрепить или убрать лёгкие конструкции, особенно с берега, обезопасить деревья. Представителям Фонда капремонта надо закрыть кровли, на которых идут работы. А руководителям образовательных организаций не рекомендуют считать отсутствие детей на занятиях прогулами.
«По одним оценкам ожидается удар стихии, сравнимый с прошлогодним ноябрьским, по другим — менее сильный. Тем не менее, штормовое предупреждение есть, нужно быть наготове», — сказала Янина Павленко и попросила при любой нештатной ситуации звонить по номеру 112.
Напомним, что в Крыму из-за надвигающейся непогоды объявили штормовое предупреждение.