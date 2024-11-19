К возможному шторму готовятся в Ялте

«По одним оценкам ожидается удар стихии, сравнимый с прошлогодним ноябрьским, по другим — менее сильный. Тем не менее, штормовое предупреждение есть, нужно быть наготове», — сказала Янина Павленко и попросила при любой нештатной ситуации звонить по номеру 112.