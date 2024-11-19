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К возможному шторму готовятся в Ялте

В городе собираются укрепить конструкции на береговой линии, а также защитить ремонтируемые кровли.

Сейчас в Трентоне: +12° 2 м/с 47% 752 мм рт. ст. +13°

К возможному ухудшению погоды готовятся в Ялте. Глава города Янина Павленко сообщила в соцсетях, что уже дала поручения профильным службам, передает ИА SevastopolMedia.

Она отметила, что нужно укрепить или убрать лёгкие конструкции, особенно с берега, обезопасить деревья. Представителям Фонда капремонта надо закрыть кровли, на которых идут работы. А руководителям образовательных организаций не рекомендуют считать отсутствие детей на занятиях прогулами.

«По одним оценкам ожидается удар стихии, сравнимый с прошлогодним ноябрьским, по другим — менее сильный. Тем не менее, штормовое предупреждение есть, нужно быть наготове», — сказала Янина Павленко и попросила при любой нештатной ситуации звонить по номеру 112.

Напомним, что в Крыму из-за надвигающейся непогоды объявили штормовое предупреждение.