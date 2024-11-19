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«Стал делать запилы на опасном стволе». Верхушка сосны после бурелома отломалась и убила вальщика леса под Речицей

Вальщик леса погиб из-за упавшей на голову верхушки сосны в Речицком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Речицком районе смертельно травмирован вальщик леса, рассказали в Следственном комитете.

Трагедия произошла в Дубровском лесничестве 18 ноября. На территории лесничества в понедельник работала бригада, в которой состояли мастер, два вальщика и тракторист. Мужчины работали на ветровальной буреломной лесосеке.

Предварительно на обработанном участке леса бригадой была оставлена одиноко стоящая высокая сосна с надломленной верхушкой, которую планировали удалить машинным способом.

Однако один из вальщиков сам взял бензопилу и стал делать запилы на опасном стволе. Пока мужчина работал бензопилой, верхушка 13-метровой сосны отломалась и упала на 42-летнего мужчину.

— От полученных травм вальщик скончался до приезда скорой помощи, — прокомментировали в СК.

Следователи проводят проверку.

Кроме того, СК сообщил подробности жесткой смертельной аварии в Лиозненском районе: «Выжила единственная пристегнутая ремнем».

Тем временем бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве: «Тратил на развлечения и алкоголь».