«Стал делать запилы на опасном стволе». Верхушка сосны после бурелома отломалась и убила вальщика леса под Речицей

В Речицком районе смертельно травмирован вальщик леса, рассказали в Следственном комитете.
Трагедия произошла в Дубровском лесничестве 18 ноября. На территории лесничества в понедельник работала бригада, в которой состояли мастер, два вальщика и тракторист. Мужчины работали на ветровальной буреломной лесосеке.
Предварительно на обработанном участке леса бригадой была оставлена одиноко стоящая высокая сосна с надломленной верхушкой, которую планировали удалить машинным способом.
Однако один из вальщиков сам взял бензопилу и стал делать запилы на опасном стволе. Пока мужчина работал бензопилой, верхушка 13-метровой сосны отломалась и упала на 42-летнего мужчину.
— От полученных травм вальщик скончался до приезда скорой помощи, — прокомментировали в СК.
Следователи проводят проверку.
Кроме того, СК сообщил подробности жесткой смертельной аварии в Лиозненском районе: «Выжила единственная пристегнутая ремнем».
Тем временем бобруйчанин через компьютер украл у знакомого 64 тысячи рублей в Могилеве: «Тратил на развлечения и алкоголь».