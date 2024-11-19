Дикую рысь заметили на улице в Забайкалье

К жителям Забайкалья вышла рысь. По видео, которое сняли жители поселка Целинный Краснокаменского района, видно, как животное медленно прогуливается вдоль железного забора, а после убегает в сторону леса. При этом на людей никак не реагирует. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на правительство Забайкалья.