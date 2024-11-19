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Дикую рысь заметили на улице в Забайкалье

Животное прогуливалось по одной из улиц поселка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К жителям Забайкалья вышла рысь. По видео, которое сняли жители поселка Целинный Краснокаменского района, видно, как животное медленно прогуливается вдоль железного забора, а после убегает в сторону леса. При этом на людей никак не реагирует. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на правительство Забайкалья.

— По словам старшего научного сотрудника лаборатории географии и регионального природопользования Института природных ресурсов Юрия Баженова, для рыси не проблема пройти 10−20 км от места обитания. Молодые особи неопытные, бывает, что выходят к населённым пунктам, но такие случаи редки, — прокомментировали в агентстве.

Кстати, сама по себе рысь никакой опасности не представляет. Главное, не подходить к животному. Если вдруг дикая кошка нападает на домашних питомцев, то нужно обратиться за помощью к районным охотоведам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более пяти миллионов рублей украли мошенники у трех жителей Иркутской области.