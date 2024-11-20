В Перми перевели документы XVIII-XIX веков на современный язык

Далее лингвистам предстояло внимательно прочитать различные распоряжения, рапорты и ответить, о какой находке идет речь или какая резолюция наложена начальством. Например, из ордера генерал-губернатора Пермского и Тобольского, адресованного коменданту Перми секунд-майору Антипову, следовало понять, что угрожало благоустройству Перми, а также выяснить имена и должности автора и адресата. Губернатор писал: «Ежечасно вижу, что по улицам шатается скот!.. Нет такого места в городе, где свиньи бы землю не изрыли». У многих возник вопрос, как понять, кто написал документ: в конце значились только инициалы «Е. К». Как выяснилось, сотрудники архива пошли на маленькую хитрость.