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В Перми перевели документы XVIII-XIX веков на современный язык

Десять команд студентов, школьных педагогов и просто любителей истории состязались в расшифровке указаний, донесений и сообщений, написанных сотни лет назад. Документы предоставил Государственный архив Пермского края.

Задания были непростые, и потому каждому участнику выдали что-то вроде шпионских шифровальных таблиц, где указывалось, какие закорючки обозначают буквы алфавита. Например, «в» в те времена как бы лежала на спинке или походила на «д», «р» изображали в виде восьмерки, «ю» как «е».

— Расшифровывать нужно построчно, — пояснила доцент кафедры иностранных языков и связей с общественностью Пермского политехнического университета Лариса Белова. — Слова могут быть написаны раздельно или слитно, а если они под титлом (черточкой. — Прим. ред.), значит, это одни согласные. Учитывайте, что раньше часто употребляли вышедшие из оборота буквы «ер» и «ять».

Первое задание — перевод обращения председателя Пермского окружного суда к архиепископу Пермскому и Верхотурскому Антонию об организации молебна в честь открытия окружного суда. Документ, датированный 1874 годом, читался довольно легко. Правда, уже следующий — донесение с Аляски с описанием реки Колумбии — вызвал затруднения. Особенно сложно оказалось расшифровать выражение «переженились на индианках».

— Тексты очень похожи на те, что пишут современные ученики в тетрадях, такие же таинственные письмена, так что мы словно попали на курсы повышения квалификации, — поделились с улыбкой учителя гимназии № 5 Александр Агеев и Вероника Мурашова.

Далее лингвистам предстояло внимательно прочитать различные распоряжения, рапорты и ответить, о какой находке идет речь или какая резолюция наложена начальством. Например, из ордера генерал-губернатора Пермского и Тобольского, адресованного коменданту Перми секунд-майору Антипову, следовало понять, что угрожало благоустройству Перми, а также выяснить имена и должности автора и адресата. Губернатор писал: «Ежечасно вижу, что по улицам шатается скот!.. Нет такого места в городе, где свиньи бы землю не изрыли». У многих возник вопрос, как понять, кто написал документ: в конце значились только инициалы «Е. К». Как выяснилось, сотрудники архива пошли на маленькую хитрость.

— Мы хотели, чтобы команды определили, кто был генерал-губернатором, по указанной в ордере дате — 23 апреля 1782 года, — пояснила директор Пермского госархива Юлия Кашаева. — В это время Пермской и Тобольской губерниями руководил Евгений Петрович Кашкин, много сделавший для Перми и других городов.

— Задания, на наш взгляд, легкие. С ними мы успешно справляемся, — заявили «Любители семейной истории», приехавшие из Добрянки.

Кстати, именно они вместе с командой «Яблоко от яблони» стали победителями состязания. Их соперников это ничуть не расстроило, они дружно сообщили, что готовы и в следующем году, вооружившись лупой и карандашом, изучать артефакты.

Кстати

Государственный архив Пермского края к своему 105-летию презентовал книгу «Архивная стройка: 19 первых лет». В сборник вошли документы, посвященные малоизученным страницам истории становления и развития архивного дела в Пермском крае в 1919—1938 годах.

образование