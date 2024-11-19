Об удивительных взглядах Абхазии на независимость

Природа в Абхазии не только разнообразнее, но и концентрированнее, если так можно выразиться. Здесь на один квадратный километр гораздо больше интересных объектов, чем в том же Краснодарском крае. И сами по себе они представительнее, что ли: каньоны глубже, водопады мощнее, озера изумруднее и горы выше. Чтобы меня не записали совсем уж в русофобы, скажу: такую же богатую природу можно найти в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Вот только у всех вышеперечисленных республик есть один, но очень большой минус — там нет моря. А нашим людям без моря печаль-тоска. Вот и едут они в Абхазию, чтобы совместить одно и другое. Сейчас там, кстати, примерно 8 тыс. россиян отдыхает. И даже разруха, отсутствие туристической инфраструктуры и сервиса их не пугает.