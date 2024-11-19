Максим Фадеев анонсировал, что новый трек группы SEREBRO выйдет 29 ноября

Напомним, что проект SEREBRO был запущен в 2006 году. Коллектив занял третье место на «Евровидении» в 2007-м и быстро достиг всероссийской, а потом и международной славы. В 2019 году Фадеев закрыл проект, а весной 2024-го объявил о перезапуске в новом формате.