Максим Фадеев анонсировал, что новый трек группы SEREBRO выйдет 29 ноября

Российский поп-продюсер Максим Фадеев поделился в своих соцсетях новостью о новом треке женской поп-группы SEREBRO. Песня, получившая название Song #2, увидит свет 29 ноября.
Музыкант также отметил, что решение о перезапуске далось ему с трудом. Тем не менее он остался доволен и заявил, что итоговый результат «звучит по-новому».
Напомним, что проект SEREBRO был запущен в 2006 году. Коллектив занял третье место на «Евровидении» в 2007-м и быстро достиг всероссийской, а потом и международной славы. В 2019 году Фадеев закрыл проект, а весной 2024-го объявил о перезапуске в новом формате.
Ранее продюсер намекал, что проект будет исполнять «электронный андерграунд» на английском и китайском языках. О том, кто вошел в новый состав, до сих пор неизвестно.