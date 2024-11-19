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Мемориальную доску Почетному гражданину Валерию Игнатову открыли в Иркутске

На торжественное открытие приехали власти города, коллеги, семья и друзья мужчины.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на фасаде дома, расположенного на улице Дзержинского 29, появилась мемориальная доска Почетному гражданину города и области Валерию Игнатову. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мужчина был председателем Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

— Мы продолжаем увековечивать память земляков. Валерий Викторович прошел через сложные этапы формирования Российской государственности: от восстановления Советского Союза после Великой Отечественной войны, строительства новых городов и до наших дней, был непосредственным участником многих процессов. Он является примером целеустремленности, ответственности и высочайшего профессионализма для всех нас, — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

На торжественное открытие приехали власти города, коллеги, семья и друзья мужчины. Пресс-служба администрации города Иркутска.

На торжественное открытие приехали власти города, коллеги, семья и друзья мужчины. Они поделились воспоминаниями о нем, рассказали истории из жизни. Вспомнили о его работе на Братском лесопромышленном комплексе, о достижениях в областном Совете ветеранов, где он отстаивал интересы жителей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что акушерско-реанимационный корпус возведут в Братске.