Мемориальную доску Почетному гражданину Валерию Игнатову открыли в Иркутске

На торжественное открытие приехали власти города, коллеги, семья и друзья мужчины. Они поделились воспоминаниями о нем, рассказали истории из жизни. Вспомнили о его работе на Братском лесопромышленном комплексе, о достижениях в областном Совете ветеранов, где он отстаивал интересы жителей.