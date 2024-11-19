Каких учителей не хватает в школах Симферополя

По ее словам, в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов, математики и русского языка. Но особенно остро ощущается дефицит преподавателей физики.
«Да простят меня педагоги: очень штучный товар — педагоги по физике. Люди, которые получают образование “физик”, находят себе работу на предприятиях. Сейчас востребованы специальности инженерные, и требуются физики везде. Это больше юноши, которые поступают на эту специальность и выбирают направление техническое где-то на производстве».
Решить проблему в некоторой степени удается благодаря тесной работе с вузами, добавила она. И в этом смысле школы Симферополя находятся в более выигрышном положении, чем детские сады, где не хватает воспитателей, отметила Сухина.
«Мы привлекаем студентов, начиная с четвертого курса, приглашаем их в школы, они проходят практику. И с этого года мы ввели стипендию от города, и первую уже выплатили тем ребятам, которые поступали в вузы педагогической направленности. И надеемся на то, что придут новые кадры, которые мотивированы на работу в учреждениях, которые дают заявку для своих учащихся и ждут, что они вернутся», -поделилась Сухина.
Также она подчеркнула, что республика старается дополнительно поддержать финансово молодых специалистов, которые выбирают работу в школах.
«Республиканская поддержка идет в плане финансирования и доплаты к заработной плате со стороны Совета министров. И распоряжением главы администрации, и решением сессии утверждена программа по поддержке молодых специалистов, и город Симферополь доплачивает каждому по пять тысяч рублей», — уточнила она.
Сухина подчеркнула, что проблема нехватки учителей стоит не только в Симферополе — она актуальна сегодня для всей России. «Это не отдельно взятый город, в котором нет кадров по работе в системе образования», — отметила она.