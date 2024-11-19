Каких учителей не хватает в школах Симферополя

«Мы привлекаем студентов, начиная с четвертого курса, приглашаем их в школы, они проходят практику. И с этого года мы ввели стипендию от города, и первую уже выплатили тем ребятам, которые поступали в вузы педагогической направленности. И надеемся на то, что придут новые кадры, которые мотивированы на работу в учреждениях, которые дают заявку для своих учащихся и ждут, что они вернутся», -поделилась Сухина.