Последние новости к вечеру 19 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 ноября 2024 года.
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину
Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину России. По словам Дмитрия Пескова, текст должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
Минобороны сообщило об ударе ракетами ATACMS по Брянской области
ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Расчеты С-400 и «Панцирь» сбили пять ракет, фрагменты шестой упали на военный объект, вызвав пожар. Жертв и разрушений нет, заявили в МО.
Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро
Сергей Лавров назвал итоги саммита в Бразилии позитивными. В рамках G20 утвердили Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью. Его цель — полное искоренение голода к 2030 году.
Набиуллина назвала бессмыслицей заморозку вкладов
Глава ЦБ назвала идею заморозки вкладов россиян или ограничения процентов по ним бессмыслицей. Набиуллина отметила, что банки выплачивают проценты по вкладам за счет процентов по кредитам, которые сейчас «прибыльные».
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку
Парламент Абхазии принял решение об отставке президента Аслана Бжании, за это проголосовали 28 из 31 депутата. Бжания ушел с поста для сохранения стабильности и конституционного порядка в стране.